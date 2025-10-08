Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι (Βίντεο)

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι από την αστυνομία.

Αναγκαία κρίθηκε η αναβολή ώστε να παραστεί στη διαδικασία τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι ώστε να γίνει εκταφή του γιου του, του 22χρνου Ντένις που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, ώστε να υποβληθεί η σορός τους σε ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η οδηγία της αστυνομίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αναμένεται η αστυνομία να στείλει νέο έγγραφο στην εισαγγελέα, στο οποίο θα καθορίζονται οι ακριβείς εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στη σορό.

Επίσης θα ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας να ορίσει επίσημα τον τεχνικό της σύμβουλο, ο οποίος θα παραστεί κατά την εκταφή και θα παρακολουθήσει τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.