Πάνω από 800 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 30η εβδομάδα της εκστρατείας «μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Ειδικότερα, το διάστημα 19/01/2026-25/01/2026 πραγματοποιήθηκαν –13.720– έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν –724– παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες –32– σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και –89– παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι –572– αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους –31– διανομείς), –89– επιβάτες δίκυκλων και –151– οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-397- στην Αττική,

-79- στη Θεσσαλονίκη,

-62- στα Ιόνια Νησιά,

-58- στην Κρήτη,

-57- στην Πελοπόννησο,

-42- στη Δυτική Ελλάδα,

-36- στη Θεσσαλία,

-18- στο Νότιο Αιγαίο,

-18- στη Στερεά Ελλάδα,

-15- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-12- στην Κεντρική Μακεδονία,

-10- στο Βόρειο Αιγαίο,

-8- στην Ήπειρο και

-1- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη). -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

δικύκλων. -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.