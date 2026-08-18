Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Το πρώτο μεταπτυχιακό διεθνώς στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Τουρισμού

Το πρώτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διεθνώς με αποκλειστική και ολιστική εστίαση στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην τουριστική βιομηχανία, ιδρύει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το τμήμα Τουριστικών Σπουδών ανακοίνωσε την έναρξη του Master of Science (MSc) με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία στον Τουρισμό», το οποίο θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές του για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.

«Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος έρχεται να καλύψει ένα σαφές κενό τόσο στην ανώτατη εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας. Ο τουρισμός δεν αλλάζει απλώς. Έχει ήδη αλλάξει. Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι προορισμοί χρειάζονται στελέχη που να μπορούν να συνδέουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και τις ψηφιακές πλατφόρμες με τη στρατηγική, τη διοίκηση, το marketing, τις επενδύσεις και την εμπειρία του επισκέπτη», επισημαίνει η Γεωργία Ζούνη, επίκουρη Καθηγήτρια Στρατηγικού Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών του τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

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Σύμφωνα με την κ. Ζούνη, «η βασική διαφοροποίηση του νέου MSc είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως ένα ακόμη τεχνολογικό μάθημα ή ως μία επιμέρους εξειδίκευση. Τον αντιμετωπίζει ολιστικά, ως αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, διοικούνται και λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι προορισμοί. Για αυτό, το curriculum συνδέει τεχνολογία, δεδομένα και AI με στρατηγική διοίκηση, ανθρώπινο δυναμικό, marketing, επενδύσεις, βιωσιμότητα, καινοτομία και νέα επιχειρηματικά μοντέλα».

Η διεθνής πρωτιά του προγράμματος βασίζεται στα ευρήματα συστηματικής συγκριτικής χαρτογράφησης επίσημων πανεπιστημιακών μεταπτυχιακών σπουδών. Η έρευνα εξέτασε αυτοτελή προγράμματα επιπέδου Master (MSc / Επίπεδο 7) και έδειξε ότι τα αντίστοιχα διεθνή προγράμματα επικεντρώνονται συνήθως στον ψηφιακό τουρισμό (digital tourism), την ψηφιοποίηση, τις τεχνολογίες φιλοξενίας και τους έξυπνους προορισμούς (smart destinations), ή περιλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως επιμέρους μάθημα ή κατεύθυνση. Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί το μοναδικό αυτοτελές ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό διεθνώς, του οποίου ο κύριος τίτλος και ο οργανωτικός πυρήνας ολόκληρου του προγράμματος σπουδών (curriculum) εστιάζουν αποκλειστικά και ολιστικά στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Καινοτομία στον Τουρισμό», καλύπτοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική, την οργανωσιακή αλλαγή, τις επιχειρησιακές λειτουργίες, τα δεδομένα, την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που επιδιώκουν εξέλιξη χωρίς διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Απευθύνεται σε αποφοίτους Τουριστικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Μάρκετινγκ, Πληροφορικής και συναφών πεδίων, καθώς και σε επαγγελματίες του ψηφιακού μάρκετινγκ, της τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον, αφορά άμεσα στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων, DMCs, οργανισμών φιλοξενίας, αλλά και στελέχη Περιφερειών, δήμων, επιμελητηρίων, δημόσιων φορέων και οργανισμών διαχείρισης προορισμών.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης, τις ανάγκες ιδρυτών και στελεχών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στον χώρο του τουρισμού και της τεχνολογίας, καθώς και επαγγελματιών που επιδιώκουν μια ομαλή μετάβαση ή εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους στο σύγχρονο τουριστικό οικοσύστημα.

Για την υποστήριξη των εργαζομένων και των επαγγελματιών του κλάδου, υιοθετείται ένα ευέλικτο μοντέλο μάθησης. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με το σύστημα HyFlex, το οποίο επιτρέπει στον φοιτητή να επιλέγει την εξ αποστάσεως ή τη με φυσική παρουσία παρακολούθηση, ενώ τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε Learning Sprints, δηλαδή σε εντατικούς και στοχευμένους κύκλους μάθησης που συνοδεύονται από εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία των αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.



Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ