Πανελλήνιες εξετάσεις: Έρχονται νέες ρυθμίσεις – Ανακοινώσεις σε δύο εβδομάδες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο συνέδριο «Greece Talks 2025 – The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», και επισήμανε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της ελληνικής παιδείας, αναφερόμενος στις Πανελλήνιες, ενώ μίλησε και για πολιτικές που θα δώσουν ρεαλιστική προοπτική στη νέα γενιά.

Ότι το σχολείο πρέπει να κινητοποιεί την περιέργεια των μαθητών, να προσφέρει εμπειρίες και να μη μετατρέπεται σε «εργοστάσιο παραγωγής» για τις Πανελλήνιες είπε ο πρωθυπουργός. Επίσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μια σειρά επιλογών για το Λύκειο, ενώ για τις Πανελλήνιες τόνισε ότι πρόκειται για έναν αδιάβλητο και αξιοκρατικό θεσμό, στον οποίο απαιτείται διάλογος με την κοινωνία πριν από οποιαδήποτε αλλαγή.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «όταν έχεις ένα εθνικό σύστημα παιδείας έχεις βασικές παραμέτρους και μία υποχρέωση να εκσυγχρονίζεις το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να το κάνεις πιο ενδιαφέρον». Έπειτα πρόσθεσε ότι το σχολείο πάνω από όλα πρέπει να προσφέρει εμπειρίες και αποκάλυψε ότι η υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει σε δύο εβδομάδες μία σειρά επιλογών για το πώς το Λύκειο δεν θα μετατρέπεται σε ένα εργοστάσιο παραγωγής Πανελληνίων Εξετάσεων.

«Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να πούμε τι θα κάνουμε με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι σαφές ότι αυτός είναι ένας αδιάβλητος και αξιοκρατικός θεσμός. Μη σπεύσουμε να πετάξουμε στον Καιάδα και να απορρίψουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, χρειάζεται διάλογος με την κοινωνία για να γίνουν αυτές οι αλλαγές», τόνισε.

Η κατάχρηση των social media

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο προβλήματα που δημιουργεί η κατάχρηση των social media στην ψυχική υγεία των παιδιών και τον τρόπο που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης τόνισε τη σημασία της αυθεντικής επικοινωνίας με τη νέα γενιά και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, όπως οι διαδραστικοί πίνακες, οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμοστεί σε αρκετά σχολεία.

Μίλησε για την ανάγκη ενός συστήματος παιδείας που θα συνδυάζει αξιοκρατία, τεχνογνωσία και ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας την προσαρμοστικότητα των μαθητών και την ουσιαστική μάθηση.

«Η νέα γενιά δεν ενημερώνεται από την τηλεόραση. Ο τρόπος με τον οποίο είμαστε εξαρτημένοι από το τηλέφωνο μας μάς εμποδίζει να σκεφτούμε να γράψουμε και να διαφωνήσουμε, είναι κάτι που επηρεάζει και τη διδακτική διαδικασία» είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτησή του με τον Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου.

«Για μένα το Tik tok ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πολλοί μου έλεγαν πως από κοντά είσαι πολύ διαφορετικός, οι νέοι αναζητούν την αυθεντικότητα και αυτό μου το προσέφερε το Tik tok. Μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τη νέα γενιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε ένα σχολείο και να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό και να μη μου απαντήσουν τα ντολμαδάκια. Ποιος όμως ελέγχει τον αλγόριθμο του Tik tok; Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη Δημοκρατία μας. Ναι δεν μπορούμε να πούμε πως θα επικοινωνήσουμε με τη νέα γενιά, εάν δεν αντιληφθούμε με ποιο τρόπο επικοινωνεί η νέα γενιά. Από την άλλη, υποκατάστατο για την προσωπική επαφή δεν έχω βρει ακόμα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα από την κατάχρηση των social media, που άπτονται της ψυχικής υγείας των παιδιών και είναι κάτι, που θα απαιτήσει και κυβερνητική παρέμβαση» ανέφερε ο πρωθυπουργός.