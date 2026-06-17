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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Σειρά για το Ελεύθερο Σχέδιο για τους υποψήφιους των Ειδικών Μαθημάτων

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Σειρά για το Ελεύθερο Σχέδιο για τους υποψήφιους των Ειδικών Μαθημάτων
DEBATER NEWSROOM

Με τα Ειδικά Μαθήματα συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη 16 Ιουνίου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους και ειδικότερα με το Ελεύθερο Σχέδιο.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10:00 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9:30.

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Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις Πανελλήνιες, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με το Γραμμικό Σχέδιο (Πέμπτη 18 Ιουνίου), τα Γερμανικά (Παρασκευή 19 Ιουνίου) και τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Σάββατο 20 Ιουνίου).

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με τα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δευτέρα 22 Ιουνίου), Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες. Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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