Η συγκινητική ενέργεια οδηγών ταξί στην Κέρκυρα: Δωρεάν η μεταφορά για τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές

Μία ιδιαίτερα συγκινητική και αξιέπαινη πρωτοβουλία πήραν οδηγοί ταξί στην Κέρκυρα, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στους μαθητές που αυτές τις ημέρες δίνουν τη μεγάλη «μάχη» των πανελλαδικών εξετάσεων.

Μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σε ομάδα οδηγών ταξί στα social media, έγινε γνωστό πως όσοι μαθητές χρειαστούν μεταφορά προς τα εξεταστικά κέντρα θα εξυπηρετούνται δωρεάν, με το κόστος της διαδρομής να καλύπτεται από τον συνεταιρισμό των οδηγών.

Η ανάρτηση που συγκίνησε πολλούς χρήστες ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όσοι μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και χρειαστούν ταξί για τη μεταφορά τους θα γίνεται δωρεάν. Ο οδηγός θα αποζημιωθεί από τον συνεταιρισμό».

Η πρωτοβουλία αυτή απέσπασε θερμά σχόλια και συγχαρητήρια, καθώς αποτελεί μία σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης και στήριξης προς τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους σε μία απαιτητική και αγχωτική περίοδο.

Σε μια εποχή όπου οι μικρές πράξεις καλοσύνης αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, οι οδηγοί ταξί της Κέρκυρας δίνουν το παράδειγμα, αποδεικνύοντας πως η κοινωνική ευαισθησία και η ανθρωπιά παραμένουν ζωντανές.