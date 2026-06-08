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Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Αυτά είναι τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού

Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Αυτά είναι τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα Δευτέρα 8/6 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα διαγωνίζονται στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

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Δείτε τα θέματα της Ιστορίας:

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Δείτε τα θέματα της Φυσικής:

them_fysiki_gel_260608Λήψη

Δείτε τα θέματα της Οικονομίας:

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Με μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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