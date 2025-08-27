Πανελλαδικές 2025: Άνοιξαν οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στο gov.gr
Οι επιτυχόντες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, με απλά βήματα και τους απαραίτητους κωδικούς ασφαλείας
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών που πέρασαν στις Πανελλαδικές 2025. Οι επιτυχόντες μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους online.
Για την εγγραφή χρειάζεται:
- Ο 8ψήφιος κωδικός εξετάσεων
- Ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκε στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό
Σε περίπτωση που χρειάζεστε νέο κωδικό ασφαλείας, απευθυνθείτε στη σχολική μονάδα όπου λάβατε τον αρχικό, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.
Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται βήμα βήμα μέσα από την πλατφόρμα.
