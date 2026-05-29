Πανελλήνιες 2026: “TikTok, Instagram, reels. Ξυνόμουν” – Η viral απάντηση “χαλαρού” μαθητή με φανέλα ΠΑΟΚ μετά το μάθημα της Έκθεσης (βίντεο)

Η πρεμιέρα των Πανελληνίων αποτελούν πάντα μία ιδιαίτερη στιγμή με αγχωμένους αλλά και χαλαρούς μαθητές να βγαίνουν από τις αίθουσες εξετάσεων και να κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ που είναι στημένα έξω από σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης, μαθητής ΓΕΛ στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε στην κάμερα της ΕΡΤ φορώντας μπλούζα του ΠΑΟΚ και μίλησε με εντυπωσιακή άνεση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

«Πήγα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα εάν έπεφτε και τίποτα “περίεργο” να γράψω με το ζόρι 10 με 11. Αλλά τώρα νομίζω έχω αγγίξει καλά ποσοστά, καλύτερα από αυτά που έχω γράψει», ανέφερε ο μαθητής, δείχνοντας πως βγήκε από την αίθουσα με σαφώς καλύτερη ψυχολογία από εκείνη με την οποία μπήκε.

Αμέσως μετά περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι τελείωσε με το μάθημα της Έκθεσης και ένιωσε μία ανακούφιση. «Επειδή είναι η τελευταία φορά που γράφω έκθεση, μόλις το κατάλαβα ότι έχω τελειώσει είχα ένα τρελό χαμόγελο, τεράστιο μέχρι τα αυτιά. Ήθελα να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα».

«Στο επόμενο μάθημα τα Μαθηματικά θα γράψω 20, είναι το δικό μου μάθημα, το έχω από μικρός, είμαι μαθηματικός τύπος», είπε, χωρίς να κρύψει την αυτοπεποίθησή του σε ερώτηση για το επόμενο μάθημα στις Πανελλήνιες 2026.

Για τη σχολή που θέλει να περάσει είπε χαρακτηριστικά: «Ναυτιλιακά, στον Πειραιά, δυστυχώς».

Η πιο viral στιγμή, πάντως, ήρθε όταν ρωτήθηκε για την προετοιμασία του. «Δεν διάβασα πάρα πολύ. TikTok, Instagram, reels. Ξυνόμουν».