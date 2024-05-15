Πάμε Στοίχημα Virtual NBA με πραγματικά στιγμιότυπα αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ 

Στους ρυθμούς των play-off του NBA κινούνται οι φίλοι του μπάσκετ, με την εφετινή σειρά των τελικών να πλησιάζει στην κορύφωση της. Οι τελικοί στις δύο περιφέρειες βρίσκονται προ των πυλών και τα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρουν μια νέα συναρπαστική εμπειρία στους παίκτες των Virtual Sports.

Σε παγκόσμια πρεμιέρα, η δράση του ΝΒΑ ζωντανεύει στο Virtual Sports Μπάσκετ, με πραγματικά στιγμιότυπα και ομάδες, αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Ο μαγικός κόσμου του NBA γίνεται πιο συναρπαστικός, με αληθινά highlights και τα μεγάλα αστέρια του μπάσκετ να δίνουν απίθανες μάχες κάθε 3 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με πραγματικά στιγμιότυπα από αγώνες του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο η αδρεναλίνη χτυπάει… κόκκινο στο Virtual ΝΒΑ του Πάμε Στοίχημα.

Πραγματικές ομάδες, πραγματικοί παίκτες, εντυπωσιακές φάσεις

Στα γήπεδα του Πάμε Στοίχημα Virtual NBA πρωταγωνιστούν όλοι οι μεγάλοι αστέρες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ τα highlights που παρακολουθούν οι παίκτες στα καταστήματα ΟΠΑΠ προέρχονται από πραγματικούς αγώνες των τελευταίων 3 ετών.

Το Πάμε Στοίχημα Virtual NBA κατακτά τα παρκέ και στις οθόνες των καταστημάτων ΟΠΑΠ, προσφέροντας μια μοναδική Virtual εμπειρία παιχνιδιού με αληθινά στιγμιότυπα.

Ο Γιάννης, ο Λεμπρόν, ο Γιόκιτς, ο Κάρι και ο Ντόνσιτς προσφέρουν συναρπαστικές φάσεις με καρφώματα, τρίποντα και ασίστ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Όλη η δράση του NBA στο OPAP Store APP μέσα από τα Virtual Sports

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα μοναδική παικτική εμπειρία του Virtual NBA προσφέρεται και στο OPAP Store APP. Οι παίκτες μπορούν να παρακολουθήσουν τα πραγματικά στιγμιότυπα από τις αναμετρήσεις του NBA στο κινητό τους, καθώς και να στοιχηματίσουν μέσω των τερματικών αυτόματης εξυπηρέτησης (OPAPBET). Παράλληλα, στα καταστήματα ΟΠΑΠ διατίθεται κι ειδική οθόνη με στατιστικά και αποδόσεις.

Σε κάθε αγώνα, οι παίκτες των Virtual NBA έχουν τη δυνατότητα να στοιχηματίζουν σε 19 διαθέσιμες αγορές, μεταξύ των οποίων ο νικητής αγώνα, το ημίχρονο/τελικό, το under/over αγώνα, ο νικητής με χάντικαπ, οι πόντοι αγώνα, το περιθώριο νίκης και ο νικητής & under/over αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές 2024: Στους 68.851 ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια -Οι θέσεις ανά σχολή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους δρόμους Μητσοτάκης και υπουργοί -Στο «φουλ» οι προεκλογικές μηχανές της ΝΔ