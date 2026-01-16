Πάλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Στη σύλληψη ενός 43χρονου που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Παλλήνης προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.