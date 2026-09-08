Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη;
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Δραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου (βίντεο)

Σωτήρια η παρέμβαση του επιστάτη

Κίνα: Δραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Από τα κάγκελα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας κρεμάστηκε ένα αγόρι πέντε ετών στην περιοχή Σουοζού στην βόρεια Κίνα.

Κατά πληροφορίες, το 5χρονο αγόρι ήταν στο σπίτι του χωρίς ενήλικες, πριν να βρεθεί στο κενό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπες μάρτυρες, φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες του παιδιού να κρατηθεί από τα κάγκελα για να μην πέσει.

Τη διάσωσή του ανέλαβε ο επιστάτης του κτηρίου ο οποίος επιχείρησε μια εντυπωσιακή καταρρίχηση προκειμένου να προσεγγίσει το αγόρι και να το πιάσει από το χέρι μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Τραμπ θέλει να ντύσει τη Διαστημική Δύναμη με στολές αλά «Star Wars» – Οι αναφορές στη ναζιστική αισθητική
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ θέλει να ντύσει τη Διαστημική Δύναμη με στολές αλά «Star Wars» – Οι αναφορές στη ναζιστική αισθητική

Τα σχέδια είναι εμπνευσμένα από την ταινία «Starship Troopers», η οποία σατίριζε τον φασισμό χρησιμοποιώντας σκόπιμα ναζιστική εικονογραφία. Πιθανότατα δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Η ελληνική εξωστρέφεια και οι προοπτικές συνεργασίας με την Ιαπωνία στο επίκεντρο συζήτησης που διοργάνωσε το Enterprise Greece
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Η ελληνική εξωστρέφεια και οι προοπτικές συνεργασίας με την Ιαπωνία στο επίκεντρο συζήτησης που διοργάνωσε το Enterprise Greece

Αλ. Χατζόπουλος: «Το 2025 το 83% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιαπωνία προήλθε από τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού που παράγονται στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο»