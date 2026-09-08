Κίνα: Δραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου (βίντεο)
Σωτήρια η παρέμβαση του επιστάτη
Από τα κάγκελα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας κρεμάστηκε ένα αγόρι πέντε ετών στην περιοχή Σουοζού στην βόρεια Κίνα.
Κατά πληροφορίες, το 5χρονο αγόρι ήταν στο σπίτι του χωρίς ενήλικες, πριν να βρεθεί στο κενό.
A 5-year-old boy dangled out of a 6th-floor window guard in Shuozhou, northern China. Then, a property manager scaled down from above like a real-life Spiderman, gripping the child tight until firefighters arrived. #RealLifeSpiderman #hero #rescue #China #inspiring pic.twitter.com/U35uqr27Nu— China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2026
Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπες μάρτυρες, φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες του παιδιού να κρατηθεί από τα κάγκελα για να μην πέσει.
Τη διάσωσή του ανέλαβε ο επιστάτης του κτηρίου ο οποίος επιχείρησε μια εντυπωσιακή καταρρίχηση προκειμένου να προσεγγίσει το αγόρι και να το πιάσει από το χέρι μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες.
πηγή στην Google
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