Θεμιστοκλέους: «Η ψυχική υγεία στην εργασία δεν είναι ευθύνη ενός μόνο φορέα»

Στην ημερίδα για την ψυχική υγεία στην εργασία βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα (27/04), ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι «Η πανδημία άλλαξε όχι μόνο τον τρόπο που δουλεύουμε, αλλά και το πώς αντιλαμβανόμαστε την ισορροπία στη ζωή μας. Η τηλεργασία και οι νέες συνθήκες ανέδειξαν την ανάγκη για πιο ανθρώπινα εργασιακά περιβάλλοντα».

Στη συνέχεια ο υφυπουργός είπε ότι «Στο Υπουργείο Υγείας ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό και αξιοποιούμε την τεχνολογία, μειώνοντας την πίεση και επιστρέφοντας χρόνο στους ανθρώπους».

Κλείνοντας την ανάρτηση του, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «Η ψυχική υγεία στην εργασία δεν είναι ευθύνη ενός μόνο φορέα. Απαιτεί συνεργασία και αλλαγή κουλτούρας. Εργαζόμαστε για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με την ψυχική υγεία στο επίκεντρο».