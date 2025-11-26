ΟΣΥ: Ενισχύθηκαν οι λεωφορειακές γραμμές μετά την έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ

Η ΟΣΥ με ανακοίνωση της στάθηκε στις ενέργειες της μετά την έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ.

Συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι «λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας στις γραμμές του Μετρό και στο Τραμ, προχώρησε άμεσα σε ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας και κινούνται σε άξονες του για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού και τη μείωση των καθυστερήσεων.

Παράλληλα, εξυπηρέτησε άμεσα δύο αιτήματα οργανωμένης μετακίνησης μαθητικών ομάδων, οι οποίες είχαν μεταβεί στο κέντρο της πόλης για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η μεταφορά τους προς τον τελικό προορισμό πραγματοποιήθηκε με ειδικό δρομολόγιο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή επιστροφή τους.

Το Κέντρο Διαχείρισης Εποπτείας της Ο.ΣΥ. σε συνεργασία με τους Επόπτες που βρίσκονται στο δίκτυο, παρακολουθεί την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης προκειμένου να προχωρήσει σε άμεση παρέμβαση, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο».