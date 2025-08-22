Οριοθετήθηκε η Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας
Λίγο μετα τις πέντε ήχησε το 112
Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας οριοθετήθηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες.
Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επιπλέον, συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ.
Μετά τις 17:00, εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025
