Οριοθετήθηκε η Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας οριοθετήθηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επιπλέον, συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ.

Μετά τις 17:00, εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.