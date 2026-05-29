Η ελληνική πόλη που κινείται με… ποδήλατο – Σχεδόν ένα για κάθε αυτοκίνητο

Πόλη του ποδηλάτου έχει χαρακτηριστεί η Καρδίτσα, ένας χαρακτηρισμός που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σήμερα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της δημοτικής αρχής, υπάρχουν περισσότερα από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσα και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Και όπως φαίνεται, τα χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες, από νήπια μέχρι ηλικιωμένοι.

«Η Καρδίτσα είναι η πόλη του ποδηλάτου. Ήδη έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις και επί των ημερών μας κατάφερε και πήρε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας», τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος. Το ποδήλατο είναι φιλοπεριβαλλοντικό, είναι πρακτικό, μας μεταφέρει στη δουλειά, στο σχολείο, στην αγορά και γενικά σε μικρές και μεγαλύτερες αποστάσεις, τονίζει επίσης ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στην πόλη και ευρύτερα στον Δήμο Καρδίτσας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κάθε Δημοτικής Αρχής. Μια προτεραιότητα που εδράζεται στην στενή σχέση των Καρδιτσιωτών με το ποδήλατο για δεκαετίες. Πριν από χρόνια ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια δημιουργίας ποδηλατοδρόμων που συνεχίστηκε από τις Δημοτικές Αρχές επεκτείνοντας συνεχώς τα δίκτυα ποδηλατοδρόμων. Ο δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο σχετικού έργου προχωρά σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας και συγκεκριμένα, στο δίκτυο των αστικών ποδηλατοδρόμων, καθώς και στο δίκτυο περιαστικών ποδηλατοδρόμων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση στα πεζοδρόμια των οδών στις οποίες αναπτύσσεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, με αποκατάσταση και ανακατασκευή της πλακόστρωσης, ανακατασκευή των ραμπών ΑΜΕΑ, τοποθέτηση πλακόστρωσης για την όδευση τυφλών, αποκατάσταση όπου απαιτείται του δημοτικού φωτισμού, της σήμανσης και της φύτευσης.

Σημειώνεται πως ο Δήμος Καρδίτσας διοργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις για το ποδήλατο με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου που τιμάται στις 3 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάκο, «Το ποδήλατο για την Καρδίτσα είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητα των συμπολιτών μου αλλά ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένο και με την ιστορία της πόλης. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι εκτός από τους μεγαλύτερους το ποδήλατο βρίσκει σταθερά θέση και στα νέα παιδιά που το απολαμβάνουν και το χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους. Εμείς ως δημοτική αρχή καταβάλλουμε συστηματική προσπάθεια να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την κουλτούρα ώστε να κάνουμε τον Δήμο μας περισσότερο βιώσιμο. Σε ένα Δήμο, όπως η Καρδίτσα, με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, η χρήση αυτοκινήτου μπορεί να ελαχιστοποιηθεί και οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, όπως η χρήση ποδηλάτου, να γίνουν κυρίαρχοι».