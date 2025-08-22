Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

Συμμετοχή 40 πυροσβεστών, 14 οχημάτων και αεροσκαφών

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ/EUROKINISSI / ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:15

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση του νομού Καρδίτσας, με 40 πυροσβέστες και ομάδα πεζοπόρου από τη 10η ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν στο σημείο.

Στη μάχη κατά της φωτιάς συμμετέχουν επίσης 14 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Λίγο μετά τις πέντε ήχησε το 112, να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή.

