Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112
Συμμετοχή 40 πυροσβεστών, 14 οχημάτων και αεροσκαφών
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση του νομού Καρδίτσας, με 40 πυροσβέστες και ομάδα πεζοπόρου από τη 10η ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν στο σημείο.
Στη μάχη κατά της φωτιάς συμμετέχουν επίσης 14 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την τοπική αυτοδιοίκηση.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π .Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025
Λίγο μετά τις πέντε ήχησε το 112, να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025
