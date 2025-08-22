Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση του νομού Καρδίτσας, με 40 πυροσβέστες και ομάδα πεζοπόρου από τη 10η ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν στο σημείο.

Στη μάχη κατά της φωτιάς συμμετέχουν επίσης 14 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π .Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

Λίγο μετά τις πέντε ήχησε το 112, να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή.