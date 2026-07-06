Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα – Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Αφράτι και Βιάννο στο Ηράκλειο (βίντεο)

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη σήμερα Δευτέρα (6/7) καθώς τρία μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν με διαφορά λίγης ώρας σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης

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Για την κατάσβεση τους επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιπλέον στην φωτιά που ξέσπασε στις 14:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ιεράπετρα, κοντά στο Φράγμα Μπραμιανών. Μάλιστα, το μεσημέρι, στάλθηκε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή την οποία συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά Ιεράπετρας της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς Ιεράπετρα», ανέφερε το μήνυμα του 112. Η φωτιά στην Ιεράπετρα καίει αγροτοδασική έκταση έχοντας προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση στην Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Τέλος, η φωτιά στην περιοχή Αφράτι έχει τεθεί υπό έλεγχο, έπειτα από επιχείρηση 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.