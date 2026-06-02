ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο οι επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης – Απολογούνται σήμερα στην Δικαιοσύνη

Σημαντικές εξελίξεις θα υπάρξουν σήμερα (2/6) στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς απολογούνται σήμερα (2/6) οι επτά εναπομείναντες κατηγορούμενοι.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που είχαν δράσει στην Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, συνολικά έξι πρόσωπα εμφανίζονται να κατείχαν ηγετική θέση, με τέσσερις εξ αυτών να φέρονται ως οι βασικοί καθοδηγητές και δύο ακόμη να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο.

Χθες ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή απολογήθηκαν οι πρώτοι δέκα από τους συνολικά δεκαεπτά συλληφθέντες και κατηγορούμενους στην υπόθεση. Κανείς δεν κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Σε μία περίπτωση αποφασίστηκε επιπλέον η επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από τις μέχρι στιγμής απολογίες, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι εξελίξεις των σημερινών απολογιών αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας σε μία υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος τους τελευταίους μήνες.