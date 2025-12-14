ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες στην Κρήτη

Προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή οι συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα απάτης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που συνελήφθησαν στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, αφού εμφανίστηκαν σε τρεις ομάδες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη 16/12 και Πέμπτη 17/12. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση .

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ περιγράφει το mondus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Μύρωνας Χιλετζάκης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου.