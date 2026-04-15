ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηλικιωμένος έστηνε εταιρείες-«φαντάσματα» για επιδοτήσεις

Ένας 71χρονος κρατούμενος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση έκδοσης εικονικών τιμολογίων που ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ, μέσω δύο εταιρειών-«φαντάσματα». Παράλληλα, 289 παραγωγοί κατηγορούνται ότι κατέθεσαν τα συγκεκριμένα παραστατικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις, με τη ζημία για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον έλεγχο δύο «εικονικών» εταιρειών στην Κεντρική Μακεδονία, οι οποίες δεν εμφάνιζαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν ήταν καταχωρημένες στο μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργή επαγγελματική έδρα και δεν προέβαιναν σε τραπεζικές συναλλαγές.

Από την αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων διαπιστώθηκε ότι μέσω αυτών εκδίδονταν πλαστά τιμολόγια και ψευδείς ετικέτες πιστοποίησης, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονταν σε παραγωγούς. Οι τελευταίοι τα ενσωμάτωναν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Ιούλιο 2025 εκτείνεται χρονικά η δραστηριότητα. Συνολικά, η πρώτη εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ προς 368 αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη εξέδωσε τιμολόγια 185.360,02 ευρώ προς 151 αντισυμβαλλόμενους. Το συνολικό ύψος των εικονικών παραστατικών ανέρχεται σε 625.426,29 ευρώ.

Παράλληλα, 289 παραγωγοί φέρονται να κατέθεσαν τα εν λόγω παραστατικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων. Η ζημία για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε 227.539,20 ευρώ.

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του κατηγορουμένου, παρουσία τακτικού ανακριτή, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, έγγραφα συναλλαγών, σφραγίδες εταιρειών, χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία πελατών, ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και αυτοκόλλητες ταινίες πιστοποίησης σπόρων.

Η σχετική δικογραφία πρόκειται να διαβιβαστεί στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.