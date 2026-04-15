Fuel Pass: Κυκλοφορούν SMS-παγίδες για εξαπάτηση πολιτών

Τις τελευταίες ώρες έχει εμφανιστεί μία νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης, όπου επιτήδειοι στέλνουν μαζικά παραπλανητικά SMS, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις για το πρόγραμμα Fuel Pass III.

Τα μηνύματα, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, αποστέλλονται από διεθνείς αριθμούς, όπως αυτός από τις Φιλιππίνες (+63), και χρησιμοποιούν τίτλους που προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχονται από κυβερνητικές υπηρεσίες. Στο περιεχόμενο τους γίνεται λόγος για «οικονομική ενίσχυση καυσίμων», καλώντας τον παραλήπτη να πατήσει σε σύνδεσμο για να «ενεργοποιήσει» την κάρτα του.

Ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα δεν παραπέμπει σε επίσημη πλατφόρμα του ελληνικού Δημοσίου (gov.gr), αλλά σε μια ύποπτη ιστοσελίδα με διαφορετικό domain, κάτι που αποκαλύπτει την απάτη. Μέσω αυτής της μεθόδου, οι δράστες προσπαθούν να αποκτήσουν προσωπικά στοιχεία, τραπεζικούς κωδικούς ή ακόμα και δεδομένα από κάρτες πληρωμής.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι καμία επίσημη κρατική υπηρεσία δεν ζητά προσωπικά στοιχεία μέσω συνδέσμων σε SMS, ούτε αποστέλλει ειδοποιήσεις από διεθνείς αριθμούς.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν το πάτημα άγνωστων συνδέσμων και να ελέγχουν πάντα ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας ανήκει στο επίσημο gov.gr.

Επιπλέον, συνιστάται η άμεση διαγραφή αυτών των μηνυμάτων και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, εάν κάποιος έχει ήδη αλληλεπιδράσει με τον σύνδεσμο ή καταχωρίσει προσωπικά δεδομένα.