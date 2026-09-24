Ομηρεία στη Νίκαια: “Δεν είχε πάρει τα φάρμακά του – Απειλούσε να βάλει βόμβα” συγκλονίζει η 44χρονη για τον σύντροφό της

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση της ομηρείας που σημειώθηκε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα στη Νίκαια, με έναν 49χρονο να κρατάει τη 44χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την λήξη του περιστατικού, η 44χρονη μίλησε σε δημοσιογράφους και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους.

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Αναφέρθηκε στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει ο 49χρονος, αλλά και στην κατάσταση που επικρατούσε τις ώρες πριν από την αστυνομική επιχείρηση. Όπως ανέφερε, φοβήθηκε ότι ο σύζυγός της μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του και γι’ αυτό αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς, προκειμένου να τον προστατεύσει.

«Έκανα τον σταυρό μου που άνοιξα, για να τον βγάλω από τον κόπο να κάνει κακό στον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, η 44χρονη είπε: «Αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο. Δεν είναι ταμπού στην ελληνική κοινωνία, όπως και σε όλο τον κόσμο. Και εγώ η ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, άρχισε να παραληρεί. Έγινε πιο επιθετικός, στον λόγο πάντα. Δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανείς, σαν άγγελος. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με εξαιρετική αγωγή από εξαιρετικούς γονείς, οι οποίοι όμως ίσως να φοβούνται και εκείνοι λίγο το πρόβλημα. Ότι δεν θα είναι λειτουργικός εάν ζήσει μόνος του. Είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα. Άρχισε να παραληρεί, να φωνάζει, τον άκουγε όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν. Έβγαινε έξω και φώναζε σε όλους τους ανθρώπους. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά φοβόμουν να αντιδράσω. Φοβόμουν πώς θα το πάρει, αλλά εγώ δεν είμαι ψυχίατρος. Με φιλοξενούσε διότι έχασα και τους δύο γονείς μου. Κατάλαβε το πρόβλημά μου, μου είχε γίνει έξωση. Πέντε χρόνια συζούμε».

Και συνέχισε: «Χθες το βράδυ άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάληπτα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Κάποιοι περίοικοι ανησύχησαν από τις φωνές. Δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος […]. Ήρθε η αστυνομία. Είπε κάτι που δεν ξέρω εάν το εννοεί. Είπε ότι ”θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω και εγώ από αυτή τη ζωή. Και θα τους βάλω βόμβα εάν ξαναδώ αστυνομικό να χτυπάει την πόρτα”. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία».

Τέλος, σε ερώτημα που της έγινε για το εάν άνοιξε εκείνη την πόρτα για να μπουν οι αστυνομικοί, απάντησε:

«Ναι, λυπάμαι που το λέω, γιατί ξέρω ότι θα το ακούσει και θα στεναχωρηθεί. Έκανα τον σταυρό μου που άνοιξα, για να τον βγάλω από τον κόπο να κάνει κακό στον εαυτό του. Μεταφέρθηκε στο Δαφνί. Ήταν κάτι που χρειαζόταν. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Είχε τον γιατρό του».