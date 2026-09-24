Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή: Πού θα έχουμε βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει από αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο καιρός στη χώρα μας, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, μετά τη σημερινή, σύντομη, καλοκαιρία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Ertnews Γιώργο Εμμανουήλ, αναμένονται λίγα σύννεφα και βροχές σε δυτική Κρήτη, Μεσσηνία και Λακωνία. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή ωστόσο έρχεται η κακοκαιρία φέροντας καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα, το Ιόνιο και τα ανατολικά.

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Αναλυτικά από την Παρασκευή ξεκινούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά σε δυτική – κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και νησιά Ιονίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Το Σάββατο, το νέο αυτό σύστημα θα κατέβει νοτιότερα, καλύπτοντας μεγάλο κομμάτι της χώρας.

Ιόνιο και ηπειρωτική Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο των βροχών και των σποραδικών καταιγίδων ενώ οι άνεμοι θα πνέουν και πάλι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή, το σύστημα θα φύγει σιγά – σιγά προς τα ανατολικά, φέροντας μεμονωμένες καταιγίδες τόσο στα ανατολικά όσο και στα νότια.

Όσον αφορά για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο το βράδυ, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Αν και εκείνη την ημέρα αναμένονται βροχές, υπάρχει πιθανότητα το βράδυ να κοπάσουν, επιτρέποντας στους θαυμαστές να απολαύσουν την μεγάλη σταρ.

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Ο καιρός για σήμερα από το meteo.gr

Αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Τις θερμές ώρες της ημέρας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως σε τμήματα της Πελοποννήσου.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 25, στην Ήπειρο από 4 έως 25-26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25, στην Κρήτη από 10 έως 23-24, στα Επτάνησα από 13 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 23 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

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Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.