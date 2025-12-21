Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης Μολδαβού που επιχείρησε να ανέβει στην κορυφή χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για έναν Μολδαβό που απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, στο Λιτόχωρο στην προσπάθειά του να προσεγγίσει την κορυφή χωρίς να έχει προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Όπως φαίνεται ο άνδρας δεν είχε υπολογίσει σωστά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την σφοδρή χιονόπτωση που στην περιοχή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε ορεινό σημείο. Ο ίδιος τηλεφώνησε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 κι έδωσε το στίγμα του στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ορειβάτης εντοπίζεται σε μία απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, ήταν απαραίτητη η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ, αλλά και πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου που προσπαθούν να προσεγγίσουν τον άνδρα με ασφάλεια και να τον μεταφέρουν σε προστατευμένο σημείο.