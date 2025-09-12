Ολυμπία Οδός: Η 70χρονη οδηγούσε ανάποδα για 1 χλμ. – Μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με τους 2 νεκρούς (βίντεο)

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11/9 στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας να τραυματιστεί σοβαρά.

Το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 70χρονη από το Αίγιο συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το ΙΧ τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες, με την άτυχη γυναίκα δυστυχώς να μην προλαβαίνει να βγει και να ανασύρεται απανθρακωμένη.

Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε και ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, που έφερε βαριά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, ο συνοδηγός δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Για την ώρα, οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν ασαφείς, καθώς οι μαρτυρίες είναι αντικρουόμενες, ενώ οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το tempo24, το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη ήταν αυτό που πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα της Εθνικής Οδού, για σχεδόν ένα χιλιόμετρο πριν την μοιραία σύγκρουση

Ένας από τους παρευρισκόμενους περιέγραψε συγκλονιστικές στιγμές: «Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ και αμέσως μετά είδαμε φωτιά. Πλησίασα περίπου 50 μέτρα πριν την έκρηξη. Μέσα στο κατεστραμμένο όχημα υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα που φώναζαν ότι το αγροτικό είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με πυροσβεστήρες, αλλά οι εκρήξεις μάς ανάγκασαν να απομακρυνθούμε».

Άλλες πηγές, ωστόσο, αναφέρουν πως το αγροτικό όχημα ίσως προσπάθησε να πραγματοποιήσει προσπέραση και έχασε τον έλεγχο.

Φως στα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος θα δώσει η Τροχαία, που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.