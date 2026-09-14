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Οι συγκινητικές στιγμές όταν έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία – «Παιδί μου…» (βίντεο+φωτογραφίες)

Απαρηγόρητη η μητέρα του

Οι συγκινητικές στιγμές όταν έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία – «Παιδί μου…» (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:37

Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε χθες στη Νίκαια, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, για να αποτίσει φόρο τιμής στον «δικό του» Γιώργο Μαζωνάκη, στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή.

Από νωρίς το βράδυ, πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών έφτανε στον ναό, θέλοντας να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και θαυμαστές που ήρθαν από διαφορετικές περιοχές, παρέμειναν για ώρες έξω από την εκκλησία.

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Φωτογραφία

Το DEBATER βρέθηκε εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και κατέγραψε τις συγκινητικές στιγμές, αλλά και την κοσμοσυρροή που συνεχίστηκε μέχρι αργά.

«Παιδί μου…» – Η συγκλονιστική στιγμή της μητέρας του

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία.

Η μητέρα του, αντικρίζοντας το φέρετρο του παιδιού της, δεν κατάφερε να κρύψει τον πόνο της. Κοιτάζοντας προς τον ουρανό, φώναξε με σπαραγμό: «Παιδί μου…».

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Ήταν η τελευταία φορά που αντίκριζε το παιδί της σε αυτόν τον κόσμο, σε μία στιγμή που συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί.

Την ίδια ώρα, κατά την άφιξη της σορού, έκανε την εμφάνισή του και ένα ουράνιο τόξο στον ουρανό. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους το σχολίασαν και δεν το θεώρησαν τυχαίο, βλέποντάς το ως ένα ιδιαίτερο σημάδι στη δύσκολη αυτή στιγμή.

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Ο κόσμος αποχαιρέτησε τον Γιώργο με τον δικό του τρόπο

Για αρκετές ώρες, η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής. Νέοι και μεγαλύτεροι άνθρωποι περίμεναν για να μπουν στην εκκλησία και να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή.

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καλό παράδεισο rip 🕊️💔🥹

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Κάποιοι θέλησαν, μάλιστα, να τον αποχαιρετήσουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Νωρίτερα μέσα στη βραδιά, ακούστηκαν μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, με ορισμένους από τους παρευρισκόμενους να χορεύουν ζεϊμπέκικα, τιμώντας έτσι τη μνήμη του καλλιτέχνη που τους είχε συντροφεύσει με τα τραγούδια του.

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Η οικογένεια, από την πλευρά της, είχε ζητήσει από όσους έμπαιναν στο εσωτερικό του Ιερού Ναού να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της στιγμής και να μην τραβούν φωτογραφίες, κρατώντας τα κινητά τους στα χέρια.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς ξεκίνησαν οι προσευχές, οι ιερείς έκαναν έκκληση προς τον κόσμο να σταματήσουν τα τραγούδια και να επικρατήσει ησυχία.

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Ωστόσο, μέχρι και αργά τη νύχτα, άνθρωποι συνέχιζαν να φτάνουν στην Αγία Τριάδα, θέλοντας να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη και να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του.

Μία νύχτα γεμάτη συγκίνηση, δάκρυα, τραγούδια και αναμνήσεις για έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

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