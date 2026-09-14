Αναστάτωση στο ΚΑΤ: Ρομά μπήκε στο νοσοκομείο και απειλούσε ιατρικό προσωπικό

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όταν ένας 26χρονος άνδρας εισήλθε στον χώρο και άρχισε να φωνάζει, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:20 τα ξημερώματα, όταν ο 26χρονος μπήκε στο νοσοκομείο και, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άρχισε να φωνάζει.

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Μάλιστα, φέρεται να κινήθηκε απειλητικά και προς το ιατρικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και να χρειαστεί η παρέμβαση της Αστυνομίας.

Περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα αίτια της συμπεριφοράς του 26χρονου διερευνώνται.