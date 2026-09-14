Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο: Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι – Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού

Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί της Δευτέρας.

Ο Ριζάι ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στην συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε beach bar στην Ανάβυσσο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού.