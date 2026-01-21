Οι εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας

Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η Τροχαία λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει την Αττική την Τετάρτη 21/1.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε αρκετούς δρόμους υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά:

στην οδό Ήμερου πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων

στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στη Νέα Μάκρη

στη συμβολή της λ. Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου, στη Γλυφάδα

στην έξοδο για Καισαριανή της λ. Αλίμου–Κατεχάκη

στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της υπόγειας Αναγεννήσεως, στη Μεταμόρφωση

στην οδό Κίρκης, από το ύψος της οδού Αχαΐας, στο ρεύμα προς αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε, στη Ν. Φιλαδέλφεια

στην παραλιακή ανώνυμη οδό (Ωρωπός), από το ύψος της επαρχ.οδού Αμφιαρείου-Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους

στη Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Σωκράτους στο ρεύμα προς Βούλα

στην Αγίου Ανδρέα από το ύψος της οδού Καρπάθου έως την οδό Αγ. Μαρίνας στη Νέα Μάκρη

στην Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.