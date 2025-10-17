Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Οδοντωτός: Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα

Από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Οδοντωτός: Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα
DEBATER NEWSROOM

Αναστέλλεται από αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr., το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Hellenic Train: https://www.hellenictrain.gr/ena-axiotheato-se-rages)

