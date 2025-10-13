Καλάβρυτα: “Περιμέναμε 4 ώρες ανάμεσα σε βράχια… ντροπή” – Εξοργισμένοι οι επιβάτες από την βλάβη στον οδοντωτό (βίντεο)

Βλάβη προκλήθηκε στον οδοντωτό σιδηρόδρομο την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, που εκτελεί το δρομολόγιο Καλάβρυτα-Διακοπτό, με τους επιβάτες να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία, περιμένοντας τέσσερις ώρες, καθώς και ο δεύτερος συρμός που ήρθε να τους παραλάβει, παρουσίασε, επίσης, βλάβη.

Την αγωνία και τις ώρες που περίμεναν να απεγκλωβιστούν μας περιγράφει επιβάτης στο DEBATER από τον οδοντωτό:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά από 4 ώρες έπρεπε, με βάση το πρωτόκολλο, να έρθει η ΕΜΑΚ να μας βάλει μέσα στο τρένο σε αυτές τις συνθήκες, ανάμεσα σε βράχια, και μέσα από εκεί πέρασαν άνθρωποι ηλικιωμένοι. Ντροπή… Ήρθε άλλο τρένο να μας πάρει και έμεινε και αυτό. Μετά χρειάστηκε να έρθει η ΕΜΑΚ», καταγγέλλει ο επιβάτης.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης, η ρυμούλκηση δεν κατέστη δυνατή.

Οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία ενημερώθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία με εφεδρικό συρμό από το Διακοπτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής αποβίβαση και μετεπιβίβαση των 101 επιβατών.

Με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 13:50 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό. Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά και αναψυκτικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν δίπλα στους ταξιδιώτες, μεριμνώντας για την ασφάλειά τους και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιτίας του συμβάντος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί θερμά τις αρχές για την άμεση συνδρομή τους, καθώς και το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία.