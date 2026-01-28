Ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ στην Αλεξάνδρεια αποχαιρέτησε τα 3 “αετόπουλα” – “Χάθηκαν άδικα στον δρόμο”

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία από τον θάνατο 7 νέων οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους πηγαίνοντας να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο εξωτερικό.

Οι 7 σοροί του τροχαίου πουν σημειώθηκε στη Ρουμανία ταυτοποιήθηκαν και τα όνομα των “αετόπουλων” του ΠΑΟΚ έγιναν γνωστά. Τρία από τα θύματα προέρχονταν από τον σύνδεσμο της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία και ένα ακόμη από την Κατερίνη.

Στην ανάρτηση του ο σύνδεσμος αναφέρει:

“ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΟΔΥΝΗ ΣΥΣΣΩΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΦ ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΟΣΟ ΑΔΙΚΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ , ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΑΥΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ. ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ.”

Στο μεταξύ, στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψουν οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δέκα επιβαίνοντες είχαν καταγωγή από την Αλεξάνδρειας Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ένα από τα θύματα της τραγωδίας, είχε έρθει από το Βέλγιο προκειμένου να βρεθεί στον αγώνα.

Στη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες και συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.