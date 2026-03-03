Ο Κουφοντίνας αποκάλυψε πώς μπήκε στην 17Ν – Η συνέντευξη του μέσα από την φυλακή

Στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την 17Ν συμμετείχε και ο Δημήτρης Κουφοντίνας που μίλησε για τρόπο που μπήκε στην τρομοκρατική οργάνωση.

Ο επονομαζόμενος “Λουκάς” περιέγραψε τον τρόπο που στρατολογήθηκε, και πήρε την απόφαση να ενταχθεί στην οργάνωση και να συμμετάσχει στη δράση της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο Φώτης Παπαγεωργίου πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, αποκάλυψε ότι το όνομα του Δημήτρη Κουφοντίνα είχε γίνει γνωστό στις διωκτικές αρχές το 1985, όταν είχε τοποθετήσει βόμβα μαζί με μια άλλη γυναίκα, σε υποκατάστημα της τράπεζας Citybank στην οδό Πανόρμου.

“Προφανώς τους δοκίμαζε πρώτα η οργάνωση” διηγείται ο Παπαγεωργίου και αποκαλύπτει: “Από πάνω έμενε ένας ηθοποιός, που δεν είναι πλέον εν ζωή, που είχε δει ζευγάρι. Κράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου, τον έδωσε στην αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ ανήκε στον πατέρα του Δημ. Κουφοντίνα. Όταν ταυτοποιήθηκε, η ΕΛΑΣ έκανε τηλεφώνημα στον οικογένειά του και τους ζήτησαν να τον ειδοποιήσουν να περάσει από την Ασφάλεια, αλλά ο Κουφοντίνας εξαφανίστηκε, περνώντας στη βαθιά παρανομία.

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ “Φάκελος 17Ν“,σε μια σειρά έξι επεισοδίων, έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου στις 21:00, επιχειρώντας να ελέγξει λιγότερο γνωστές πτυχές της υπόθεσης.

Την έρευνα υπογράφει ο Αλέξης Παπαχελάς.