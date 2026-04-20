Booking.com: Το 84% των Ελλήνων επιδιώκει πιο βιώσιμα ταξίδια

Η Booking.com δημοσίευσε την 11η έκθεση σχετικά με τις στάσεις και την κατανόηση των ταξιδιωτών απέναντι στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ταξιδιών. Με στοιχεία από 32.500 ταξιδιώτες σε 35 αγορές παγκοσμίως, η φετινή έκθεση αναδεικνύει ένα γενεακό παράδοξο. Ενώ το 85% των ταξιδιωτών όλων των ηλικιών παγκοσμίως και το 84% των Ελλήνων, δηλώνει ότι θεωρεί τα πιο βιώσιμα ταξίδια σημαντικά ή πολύ σημαντικά, οι νεότερες γενιές ενώ εκφράζουν ισχυρότερες προθέσεις βιωσιμότητας, αναλαμβάνουν λιγότερη δράση. Από την άλλη, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες επιδεικνύουν μεγαλύτερη συνέπεια, υιοθετώντας πιο συγκεκριμένες και ουσιαστικές βιώσιμες συμπεριφορές.

Παρότι λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (47%) της γενιάς των Baby Boomers (61+), δηλώνει ότι θέλει να ταξιδέψει με πιο βιώσιμο τρόπο τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με το 60% της γενιάς Χ (45-60), το 71% της γενιάς των Millennials (29-44) και το 75% της γενιάς Ζ (18-28), η έρευνα δείχνει ότι στην πράξη η εικόνα είναι διαφορετική. Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες φαίνεται πως μετατρέπουν πιο συχνά τις προθέσεις τους σε πράξεις, αποδεικνύοντας ότι οι ενέργειες τελικά έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα λόγια.

Από όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν με πιο βιώσιμο τρόπο κατά το επόμενο έτος, τα δύο τρίτα των Baby Boomers (67%) δηλώνουν ότι θα μειώσουν τα γενικά απορρίμματα ενώ ταξιδεύουν, σε σύγκριση με το 56% της γενιάς Χ, το 52% των Millennials και λιγότερο από το ήμισυ της γενιάς Ζ (48%).

Το 60% των Baby Boomers σκοπεύει να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας (π.χ. κλείνοντας τον κλιματισμό και τα φώτα στο δωμάτιό τους όταν δεν βρίσκονται εκεί), σε σύγκριση με το 51% της γενιάς Χ, το 46% των Millennials και το 42% της γενιάς Ζ.

Ποσοστό 59% των Baby Boomers δηλώνουν ότι θα ψωνίζουν περισσότερο σε τοπικά, ανεξάρτητα καταστήματα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, σε σύγκριση με το 50% της γενιάς Χ, το 44% των Millennials και το 42% της γενιάς Ζ.

Και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγαλύτερες σε ηλικία γενιές ήταν πολύ πιο πιθανό να δηλώσουν ότι σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκτός της περιόδου αιχμής: Baby Boomers (63%), γενιά Χ (48%), Millennials (41%) και γενιά Ζ (36%).

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους οι νεότερες γενιές πρωτοστατούν στις πιο βιώσιμες συμπεριφορές, ιδίως όσον αφορά τη γνωριμία με τον τοπικό πολιτισμό ή τη διατήρηση της άγριας ζωής:

Σχεδόν το ένα τρίτο της γενιάς Ζ (31%) και της γενιάς των Millennials (29%) είχε συμμετάσχει σε μια εκδρομή ή δραστηριότητα όπου ανακάλυψε και εξοικειώθηκε με την τοπική κουλτούρα και τον τοπικό πολιτισμό, σε σύγκριση με το 23% της γενιάς Χ και το 18% της γενιάς των Baby Boomers τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Επίσης, σχεδόν το ένα τέταρτο της γενιάς Ζ (24%) και της γενιάς των Millennials (23%) είχε συμμετάσχει σε μια εκδρομή ή δραστηριότητα που συνέβαλε στην υγεία ή τη διατήρηση του τοπικού οικοσυστήματος ή της άγριας ζωής, σε σύγκριση με το 16% της γενιάς Χ και το 9% της γενιάς των Baby Boomers.

Παρόλο που οι γενιές μπορεί να διαφέρουν ως προς το τι λένε και το τι κάνουν, τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις ταξιδιωτικές επιλογές και τον προγραμματισμό ταξιδιών, καθιστώντας τα σημαντικούς παράγοντεςγια όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ταξιδιωτών (74%) δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων τόσο κατά την επιλογή προορισμού όσο και της χρονικής περιόδου του ταξιδιού, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 66%. Παράλληλα, διεθνώς το 68% αναφέρει ότι αποφεύγει συνειδητά προορισμούς που είναι γνωστοί για ακραία καιρικά φαινόμενα, με το ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται στο 65%, ενώ το 55% παγκοσμίως δηλώνει ότι τα φαινόμενα αυτά προκαλούν άγχος κατά την κράτηση ταξιδιού, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 50%. Τέλος, το 55% διεθνώς θεωρεί ότι τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολο να αποφασίσει πότε θα ταξιδέψει, έναντι 52% στην Ελλάδα.

Σχεδόν το ένα τρίτο των ταξιδιωτών παγκοσμίως (31%) ανέφερε ότι τα ταξιδιωτικά του σχέδια ακυρώθηκαν ή άλλαξαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, καταιγίδες, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.), ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 17%. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς διεθνώς (55%) δηλώνουν ότι ορισμένοι προορισμοί έχουν πλέον υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες για να τους επισκεφθούν, με το ποσοστό στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στο 49%, ενώ το 52% παγκοσμίως αναφέρει ότι έχει αφαιρέσει προορισμούς από τη λίστα επιθυμιών του λόγω ειδήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές, έναντι 43% στην Ελλάδα. Ομοίως, σύμφωνα με έρευνα της Booking.com σε 3.715 ξενοδοχεία και καταλύματα σε 18 χώρες, το 24% δήλωσε ότι αντιμετώπισε λειτουργικά προβλήματα λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων το 2025, ενώ το 40% εξ αυτών προχώρησε σε προσαρμογές των δραστηριοτήτων του λόγω υφιστάμενων ή πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, όπως καύσωνες ή καταιγίδες.

Οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα καταλύματα για να λειτουργούν με πιο βιώσιμο τρόπο έχουν, στην πραγματικότητα, την ίδια σημασία για όλες τις ηλικιακές ομάδες: πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων σε κάθε ηλικιακή ομάδα δηλώνει ότι σκοπεύει να διαμείνει σε κατάλυμα που διαθέτει πιστοποίηση βιωσιμότητας τους επόμενους δώδεκα μήνες: Baby Boomers (35%), γενιά Χ (35%), Millennials (36%) και γενιά Ζ (35%). Δεν είναι μόνο θέμα πρόθεσης: στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι το 2025 οι ταξιδιώτες έκαναν κρατήσεις για 100 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα με πιστοποίηση βιωσιμότητας από τρίτο φορέα μέσω Booking.com.

Εκτός από τη διαμονή σε καταλύματα που διαθέτουν πιστοποίηση βιωσιμότητας και από γνωστές πρακτικές, όπως η μείωση των απορριμμάτων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αποφυγή της πρόκλησης βλάβης στην άγρια φύση, η λήψη συνειδητών αποφάσεων σχετικά με την εποχή και τον προορισμό των ταξιδιών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αντίληψης για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σχεδιάζουν να ταξιδεύουν με πιο βιώσιμο τρόπο το 2026.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 43% όλων των ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να αποφύγει τους πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς (αύξηση 11% σε ετήσια βάση), με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται στο 48%, ενώ το 42% σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός της περιόδου αιχμής, έναντι 52% στην Ελλάδα. Παράλληλα, το 25% διεθνώς δηλώνει ότι θα αναζητήσει προορισμούς με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 22%. Από όσους επιλέγουν πιο ήσυχους προορισμούς, το 44% παγκοσμίως δηλώνει την επιθυμία να αποφύγει να συμβάλει στον υπερτουρισμό, ενώ το 37% από όσους ταξιδεύουν εκτός περιόδου αιχμής επιδιώκει να μειώσει την πίεση στους προορισμούς, ποσοστό που στην Ελλάδα ανέρχεται στο 41%, στο πλαίσιο της αυξανόμενης συνειδητοποίησης του αντίκτυπου που έχουν τα ταξίδια στις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον.