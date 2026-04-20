Οι απαντήσεις του ΥΠΑΑΤ για την εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Απριλίου συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, τον Γενικό Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη, καθώς και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Κατερίνα Μαρίνου για την εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

H συνέντευξη πραγματοποιήθηκε ώστε να δοθούν απαντήσεις για τα επόμενα βήματα διαχείρισης της κρίσης, τις αποζημιώσεις, αλλά και το αν υπάρχει σαφές σχέδιο εξόδου από το αδιέξοδο που βιώνουν οι παραγωγοί και η οικονομία της Λέσβου.