Χαϊδάρι: Η ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονη μαθήτρια που υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε σχολείο στο Χαϊδάρι.
Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο “Παίδων Αγία Σοφία”, όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το νοσοκομείο Αττικό, όπου τη μετέφερε αρχικά το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκλήθη από το σχολείο.
«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.
Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.
Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
