Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
Κατάρ: Σταδιακή επανέναρξη πτήσεων από ξένες αεροπορικές εταιρίες στο αεροδρόμιο της Ντόχα

Η χώρα του Κόλπου είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της μετά την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων από ξένες αεροπορικές εταιρίες στο αεροδρόμιο της Ντόχα, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας «εξέδωσε ειδοποίηση ανακοινώνοντας τη σταδιακή επανάληψη των δραστηριοτήτων ξένων αεροπορικών εταιριών από το κράτος του Κατάρ», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η εξέλιξη αυτή «έρχεται σε συνέχεια εις βάθος αξιολόγησης της κατάστασης», δήλωσε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι «η ασφάλεια όλων παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά της».

Η χώρα του Κόλπου είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της μετά την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, την οποία ακολούθησαν επιθέσεις ως αντίποινα από την Τεχεράνη προς γειτονικές της χώρες. Στις 7 Μαρτίου, υπήρξε μερική επανέναρξη πτήσεων, που περιορίστηκε στην εταιρία Qatar Airways.

Έκτοτε, στις 8 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης και το Ιράν σταμάτησε τα πλήγματά του στην περιοχή του Κόλπου.

