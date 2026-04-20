Μαρινάκης: “Η κυβέρνηση περιμένει και τα στοιχεία για το υπερπλεόνασμα ώστε να προχωρήσει στην ανακοίνωση νέων μέτρων”

Στην κυβέρνηση περιμένουν και τα στοιχεία για το υπερπλεόνασμα ώστε να προχωρήσουν στην ανακοίνωση νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών που σήμερα έγινε στη Θεσσαλονίκη.

«Κατ’ αρχάς θα περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία για το ενδεχόμενο υπερπλεόνασμα. Ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ας περιμένουμε να έχουμε τα νέα και τότε θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Λίγη υπομονή. Έχουμε πει ότι τα προηγούμενα μέτρα δεν ήταν και τα τελευταία, σίγουρα, ειδικά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο και αβοήθητο, ειδικά όταν βλέπουμε ότι ο πόλεμος αυτός έχει και σημαντικές παρεπόμενες συνέπειες”, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Αναπόφευκτη εξέλιξη η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη, ατυχέστατη και λάθος κίνηση η κοινοποίηση της ανάρτησης, θεωρείται λήξαν το θέμα»

Σε ερωτήσεις για την υπόθεση Λαζαρίδη ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η παραίτηση του «ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη για την ουσία του θέματος και την επικοινωνιακή διαχείριση από τον ίδιο» και σημείωσε πως «καλό είναι να σταματήσει η διαδικασία προσωπικών επιθέσεων», διότι, όπως είπε, «δεν προσφέρει κάτι», μετά την παραίτηση του κ. Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χαρακτήρισε, «ατυχέστατη και λάθος κίνηση» την κοινοποίηση από τον Μακάριο Λαζαρίδη ανάρτησης για την κυβέρνηση και τη Ντόρα Μπακογιάννη, και τόνισε ότι «το θέμα θεωρείται λήξαν», καθώς αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι ο ίδιος κατέβασε την εν λόγω ανάρτηση.

«Ήταν ατυχέστατη η συγκεκριμένη κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης, λάθος κίνηση, ξεκάθαρα, και αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε περαιτέρω ζήτημα. Νομίζω ότι όλο αυτό έγινε λόγω και της πίεσης εκείνων των ωρών και των ημερών. Το κατάλαβε και ο ίδιος και πήρε πίσω αυτή την κοινοποίηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε καν να πούμε αν είναι λογικό ή αν επιτρέπεται, σε επίπεδο εσωκομματικής τάξης και σεβασμού, να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η κ. Μπακογιάννη ή οποιοσδήποτε άλλος έχει μία τέτοια διαδρομή και μάλιστα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Θεωρείται λήξαν το θέμα και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης πήρε πίσω αυτή την ανάρτηση», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών που αναγράφονται στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της ασυλίας βουλευτών που αναφέρονται στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε, μάλιστα, πως πρέπει να γίνει σεβαστό το ότι οι ίδιοι οι βουλευτές ζητούν την άρση της ασυλίας τους, όχι επειδή είναι ένοχοι, αλλά επειδή πιστεύουν ότι είναι αθώοι και θέλουν να αποδείξουν την αθωότητα τους.

Σε ερώτηση σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου απάντησε ότι όσα δημοσίευσε κυριακάτικη εφημερίδα είναι μία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα την πρόταση που θα καταθέσει στη Βουλή.

Δήλωσε ότι οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν το 2027 και πως αυτό είναι συνεπές και με τις συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

«Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς εκφράζοντας και προσωπικές απόψεις»

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς εκφράζοντας και προσωπικές απόψεις και θεωρώ ότι πολλοί εξ αυτών ως προς την κατάτμηση δικογραφιών, τη σαλαμοποίηση, ως προς την ταχύτητα κρίσης, ως προς τις επιλεκτικές διαρροές απηχούσαν απόψεις πολλών εξ ημών και εξ υμών, δηλαδή και των δημοσιογράφων και των πολιτών. Σπεύδω να τονίσω ξανά ότι δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον πρωθυπουργό οποιαδήποτε επίθεση κατά της δικαιοσύνης και αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Άλλο πράγμα να εκφράζεις εύλογους, θεωρώ, προβληματισμούς και άλλο να επιτίθεσαι στη Δικαιοσύνη».

Σε ερώτηση για το ταξίδι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Βαρκελώνη, σχολίασε πως «ο κ. Ανδρουλάκης περιορίστηκε στο βίντεο στο TikTok και στη σέλφι με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, δεν είχαμε κάποια δημόσια παρέμβαση» και σημείωσε: «Καλό είναι, και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να τοποθετείται όχι μόνο για τα θέματα του δικού του χώρου, αλλά και για τα συμφέροντα της χώρας, δεδομένων και κάποιων θέσεων που έχει εκφράσει κατά καιρούς ο κ. Σάντσεθ και σε σχέση με τη γείτονα χώρα».

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα παραδώσει και την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά»

Για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση του έργου οφείλεται σε καθαρά τεχνικούς λόγους και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που θα παραδώσει και την επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως παρέδωσε τη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα γίνουν και οι μελέτες για την επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά.

Σε ερώτηση για τα όσα είπε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ότι υπάρχει συνεννόηση της κυβέρνησης με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, προκειμένου να μην γίνει το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ, απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμιά συνεννόηση» και η κυβέρνηση περίμενε με σεβασμό τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση στηρίζει πλέον τον κ. Αγγελούδη και όχι τον κ. Ζέρβα ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ο κ. Αγγελούδης είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση οφείλει να συνεργαστεί με το σύνολο των αυτοδιοικητικών, ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου που ανήκουν. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2027, οπότε ας μην βιαζόμαστε».