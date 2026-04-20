Γκεόργκε Χάτζι: Ανακοινώθηκε ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής για την Ρουμανία
Η θέση έμεινε "ορφανή" μετά τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ένας άλλος θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου θα αντικαταστήσει τον σπουδαίο Μιρτσέα Λουτσέσκου στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας.
Το κενό θα καλύψει ο σπουδαίος Ρουμάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γκεόργκε Χάτζι για να οδηγήσει την Εθνική Ρουμανίας σε νέες επιτυχίες, μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ του 2026.
Ο Χάτζι μέχρι πρότινος ήταν στον πάγκο της Φαρούλ, ενώ στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει από τις Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπούρσασπορ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις