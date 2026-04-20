Γκεόργκε Χάτζι: Ανακοινώθηκε ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής για την Ρουμανία

Ένας άλλος θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου θα αντικαταστήσει τον σπουδαίο Μιρτσέα Λουτσέσκου στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας.

Το κενό θα καλύψει ο σπουδαίος Ρουμάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γκεόργκε Χάτζι για να οδηγήσει την Εθνική Ρουμανίας σε νέες επιτυχίες, μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ του 2026.

🇷🇴 Romanya Futbol Federasyonu, Gheorghe Hagi ile milli takım teknik direktörlüğü görevi için 4 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/6UfU6DVzfl— Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) April 20, 2026

Ο Χάτζι μέχρι πρότινος ήταν στον πάγκο της Φαρούλ, ενώ στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει από τις Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπούρσασπορ.