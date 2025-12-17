Παπαχελάς: Τι απαντά για τις αντιδράσεις των συγγενών θυμάτων για τη συμμετοχή του Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ για τη 17Ν

Θέση για τις αντιδράσεις των συγγενών θυμάτων για τη συμμετοχή του Δημήτρη Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ για τη 17Ν πήρε ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ απάντησε στην ανακοίνωση λέγοντας πως «καταλαβαίνω τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, τον έχω νιώσει από πρώτο χέρι, καθώς έχω βρεθεί απέναντι σε ανθρώπους γενναίους, όπως είναι η κυρία Αξαρλιάν και θυμώνω με αυτή την ιστορία διότι εγώ είπα το δικό μου “ως εδώ” αρκετά χρόνια πριν. Ήμουν ο πρώτος δημοσιογράφος που έβαλα τον πόνο των θυμάτων στη δημοσιότητα και έσπασε μια σιωπή που υπήρχε. Είχε κόστος αλλά το θεωρούσα σημαντικό.

Κάποιοι μιλάνε ότι μπορεί να ξεπλύνουμε την τρομοκρατία ή τον Κουφοντίνα. Ξεχνάνε ότι σε αυτό το κτήριο μπήκα πρώτος τα ξημερώματα, όταν σχεδόν είχε γκρεμιστεί από τους απογόνους της 17Ν και δεν ξέραμε αν υπήρχε νεκρός. Όποιος με ξέρει και νομίζει ότι δεν ξέρω τον πόνο τους, ζει κάπου αλλού και δεν έχω τίποτα να αποδείξω. Έχουμε δώσει τις μάχες μας και κάνουμε όλοι μια δουλειά με δύσκολα διλήμματα. Όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, κάνεις μία έρευνα που απαιτεί να συμπεριλάβεις και όλους τους πρωταγωνιστές».

Παράλληλα, μίλησε και για το θέμα με την χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει ένα θέμα για την κρατική χρηματοδότηση. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο στο αίτημά μας ότι θα υπάρχουν συνεντεύξεις με τρομοκράτες. Έκανα επαφές με συγγενείς για να συμμετάσχουν και να καταθέσουν την μαρτυρία τους, καταλαβαίνοντας την δυσκολία τους. Όποιος με ξέρει και νομίζει ότι δεν ξέρω τον πόνο τους, ζει κάπου αλλού και δεν έχω τίποτα να αποδείξω. Ήταν μία χρηματοδότηση ενός 6ωρου ντοκιμαντέρ με όλη την αλήθεια για την 17Ν. Θα είχε τον πόνο και το αίμα. Έχω ανθρώπους που λένε τι έχουν ζήσει, έχω κάτσει απέναντι από θύματα που λένε ότι αν καθόντουσαν απέναντι από τον Κουφοντίνα θα του έλεγαν «α» ή «β». Προσπάθησα να έχω όλες τις απόψεις.

Η ιστορική αλήθεια θέλει σκληρές αποφάσεις. Θα κριθούμε όλοι. Ο ΣΚΑΪ, εγώ, όλοι. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να προσπαθούν να προλάβουν είτε να μην υπάρξουν συνεντεύξεις είτε να μην υπάρξουν χρηματοδότηση προδικάζοντας το ντοκιμαντέρ. Βρίσκω επίσης ανεξήγητο να αναστέλλεται μια χρηματοδότηση γιατί σε κάποιους μπορεί να αναιρέσει το εικαζόμενο περιεχόμενο και αυτό ανοίγει επικίνδυνα μονοπάτια. Θα ήθελα πάρα πολύ με τους συγγενείς σε ένα τραπέζι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και της τοξικότητας των social media και να μιλήσουμε στα ίσια. Να τους ακούσω και να με ακούσουν. Μπορεί να μην συμφωνήσουμε. Θα δεχθώ να έχω την άποψή τους, αν θέλουν να έχουν μια 5λεπτη διαμαρτυρία πριν το ντοκιμαντέρ και να καταγγέλλουν και εμένα να το κάνουν γιατί πάντα είμαι ανοιχτός και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Η μόνη λύση είναι να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος και να υπάρχουν όλες οι μαρτυρίες, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε όλη την ιστορία της 17Ν».

ΣΚΑΪ κατά ΕΚΚΟΜΕΔ για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά: “Απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας”

Επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ έστειλε ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ΣΚΑΪ καταγγέλλοντας «απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας» σχετικά με την απόφαση του Κέντρου να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ».

«Αγαπητέ κύριε Χριστόπουλε, Με μεγάλη έκπληξη, -καθώς δεν υπήρξε καμία προγενέστερη ενημέρωση- η Διοίκηση του ΣΚΑΙ πληροφορήθηκε χθες (15/12/25) την αιφνίδια απόφασή σας να ανακαλέσετε την πρόσφατη απόφασή σας (8/12/25) για την υπαγωγή στην μερική χρηματοδότηση του ΕΚΟΜΜΕΔ του ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ» λόγω της συνέντευξης που έχει παραχωρήσει στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ο καταδικασμένος δολοφόνος της τρομοκρατικής οργάνωσης Δημήτρης Κουφοντίνας», αναφέρει αρχικά στην επιστολή του ο Γιάννης Αλαφούζος απευθυνόμενος στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ και συνεχίζει:

«Η έκπληξη δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ήδη από τις 2 Ιουνίου -μέσω του σχετικού αιτήματος του ΣΚΑΙ στον ΕΚΚΟΜΕΔ- υπήρχε πλήρης και αναλυτική ενημέρωσή σας για το γεγονός ότι ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα και συνεντεύξεις που θα αναδειχθούν μέσα από τα έξι επεισόδια υπάρχει και μια συνέντευξη του δολοφόνου. Η έκπληξη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά το ΕΚΚΟΜΕΔ αποφασίζει να παρέμβει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στο περιεχόμενο μιας δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής επιχειρώντας κατ ουσίαν να επιβάλει προληπτική λογοκρισία».

«Η απόφασή σας αυτή εκτός από προσβλητική έναντι του ΣΚΑΪ που είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι το οποίο διαχρονικά επενδύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ για την διατήρησή της συλλογικής ιστορικής μνήμης, είναι βαθιά προσβλητική και για τον Αλέξη Παπαχελά. Oχι μόνο γιατί τα ντοκιμαντέρ του προσεγγίζουν πάντα με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια, αλλά και διότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε μια εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας ήδη από τότε με καθοριστικό τρόπο στην αποδόμηση των τάχα ιδεολογικών επιχειρημάτων των εκτελεστών.

Τον σκοπό αυτό άλλωστε είναι προφανές ότι εξυπηρετεί και το νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο, όπως αυτονοήτως συμβαίνει και στην διεθνή πρακτική, καταγράφει τις μαρτυρίες όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών. Από αυτήν του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων των βασικών συντελεστών της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μέχρι αυτήν του καταδικασμένου δολοφόνου Δημ. Κουφοντίνα», αναφέρεται στην επιστολή.

«Με αυτά τα δεδομένα, σάς ενημερώνουμε ότι ο ΣΚΑΙ δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και αποσύρει από τα αιτήματα υπαγωγής και το δεύτερο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει αυτήν την τηλεοπτική σαιζόν με τίτλο «Τελευταία Μπλόφα», βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015», τονίζεται και ολοκληρώνει:

«Η προσβλητική απόφασή σας που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΙ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας.

Γιάννης Αλαφούζος».