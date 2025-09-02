Ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας υπέκλεψε όλες τις οικονομίες μιας ζωής από μια καθαρίστρια – Δείτε τι αντάλλαξαν στον διάλογό τους

Ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας κατάφερε να βάλει στο χέρι τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής μιας φτωχής καθαρίστριας, χρησιμοποιώντας την απελπισία της για να εξασφαλίσει το πτυχίο της κόρης της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η γυναίκα στράφηκε στον κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν γνωστός από τον παιδικό της φίλο ξενοδόχο, καθώς η κόρη της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε συμπληρώσει οκτώ χρόνια φοίτησης, ενώ εξακολουθούσε να χρωστά δεκατρία μαθήματα.

Ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, πείθοντας τη μητέρα ότι μέσω των ισχυρών γνωριμιών του, μεταξύ των οποίων και πολιτικών προσώπων τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να εξασφαλίσει το πτυχίο της κόρης της. Η γυναίκα του παρέδωσε ήδη 5.000 από τις 15.000 ευρώ που ήταν όλες οι οικονομίες της, ως «δώρο» για τους «ισχυρούς που θα ενοχλούσε», ενώ δεν υπήρχε καμία βεβαιότητα ότι η κόρη της θα πετύχαινε.

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση με λόγια γεμάτα αγωνία: «τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της, και έτσι δεν είναι σε θέση να τελειώσει την σχολή της. Επειδή έχει περάσει πολύς καιρός από την αρχή της φοίτησης της, υπήρχε κίνδυνος να την διαγράψουν από το πανεπιστήμιο. Το γεγονός αυτό θα επιβάρυνε πολύ την υγεία της κόρης μου, πράγμα το οποίο με έφερε σε πραγματική απελπισία. Μην μπορώντας να κάνω κάτι πάνω σε αυτό, πάνω στην απελπισία μου αυτή, σκέφτηκα να πάρω τηλέφωνο τον παιδικό μου φίλο, για να με βοηθήσει. Το έκανα αυτό γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν ισχυρό άνθρωπο, γνωρίζω όμως ότι αυτός είναι άτομο το οποίο έχει γνωριμίες και διατηρεί επαφές με ισχυρά πρόσωπα στα Χανιά».

Ο κατηγορούμενος της υποσχέθηκε να παρέμβει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «θα χρειαζόταν να καταβληθεί ένα «δώρο» στους ανθρώπους που θα ενοχλούσε» και ότι «δεν ήταν σίγουρο ότι θα πάρει το πτυχίο η κόρη μου, παρόλο που θα έδινα τα λεφτά». Παρά τη ρεαλιστική αυτή προειδοποίηση, η μητέρα αποδέχτηκε να του καταβάλει τα χρήματα, στέλνοντας τα 5.000 ευρώ μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Οι διάλογοι που καταγράφηκαν στις αρχές Ιουνίου αποκαλύπτουν πως η γυναίκα είχε εκφράσει ξεκάθαρα την αγωνία της για την κόρη της, αποκαλύπτοντας στον κατηγορούμενο ότι διαθέτει όλες τις οικονομίες της ζωής της: «έχει 15.000 ευρώ», του είπε, και εκείνος της παρουσίασε τις «ισχυρές του γνωριμίες», υποδεικνύοντας την ανάγκη για καταβολή «μίζας», ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου βέβαιο («50%» πιθανότητα).

Η γυναίκα, υπό την πίεση της απελπισίας και επηρεασμένη από την εμπιστοσύνη στον παιδικό φίλο, αποδέχθηκε πλήρως την πρόταση, ελπίζοντας ότι η κόρη της θα κατάφερνε να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Η υπόθεση φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η μαφία εκμεταλλεύεται την απελπισία και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων για να αποσπάσει χρήματα, ακόμα και όταν πρόκειται για τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.

Ο διάλογος τους

Γυναίκα: «Έλα παιδί μου»

Κατηγορούμενος: «Για πες μου.»

Γυναίκα: «Λοιπόν άκου αυτή, είναι χρόνια τώρα σε αυτή τη σχολή, και το Σεπτέμβρη θα τη διαγράψουνε.»

Κατηγορούμενος: «Το Σεπτέμβρη;»

Γυναίκα: «Ε ναι. Και θέλει να το πάρει και για τον πατέρα της και για όλα και κλαίει και μουρμουρίζει.»

Κατηγορούμενος: «Ναι.»

Γυναίκα: «Έχουμε όμως διάφορα, έχει πάθει κατάθλιψη, δεν ξέρει τι θέλει, δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν ράνει. Εν το μεταξύ δουλεύει κιόλας, δηλαδή το θέλει το πτυχίο σα πτυχίο. Και λέω έχου…»

Κατηγορούμενος: «Η κοπελιά που είναι Χανιά είναι ή Ηράκλειο;»

Γυναίκα: «Όχι Χανιά»

Κατηγορούμενος: «Είναι Χανιά…δηλαδή Χανιά ψάχνουμε να βρούμε;»

Γυναίκα: «Όχι στο Ηράκλειο, έχεις κανα κονέ εσύ εκεί;»

Κατηγορούμενος: «Βρε θα μιλήσω πάνω με υπουργείο εγώ άστο, για λέγε μου»

Γυναίκα: «Είναι στο… στο Ηράκλειο, είναι …»

Κατηγορούμενος: «Ναι θα τα πούμε τα υπόλοιπα, εμένα πες δηλαδή ότι…εεε…είναι στο … στο Ηράκλειο»

Γυναίκα: «Ναι»

Γυναίκα: «Εγώ καθαρίστρια είμαι και κυλικειού, τα ξέρεις τα νέα μου»

Κατηγορούμενος: «…με τη μικρή πες μου, με την μικρή πες μου»

Γυναίκα: «Εγώ, αυτή, εγώ θέλω το πτυχίο γιατί θα τρελαθεί στο τέλος και θα είναι το πτυχίο η αιτία και να σου πω κάτι, εγώ δεν αντέχω άλλο»

Κατηγορούμενος: «Ναι»

Γυναίκα: «Δεν αντέχω άλλο. Δουλεύω από το πρωί έως το βράδυ, τα ξέρεις μωρέ τα, είχα τα κοπέλια σου.»

Κατηγορούμενος: «Το ξέρω και τα παιδιά μου το χαν πει εμένα…»

Γυναίκα: «Ναι, τα λατρεύω ε, δεν το λέω γι’ αυτό»

Κατηγορούμενος: «Το ξέρω μωρέ, το ξέρω…ακατάληπτο…και γνωριζόμαστε. Κάτσε να δούμε τώρα πως μπορούμε

να βοηθήσουμε…»

Γυναίκα: «Αυτή χρωστάει περίπου δέκα μαθήματα.»

Κατηγορούμενος: «Ναι»

Γυναίκα: «Και θέλω να πάρει το πτυχίο…εγώ μπορώ να δώσω μέχρι δέκα, δεκαπέντε χιλιάρικα μπορώ να δώσω.»

Κατηγορούμενος: «Όχι, όχι τόσα πολλά, κάτω από…»

Γυναίκα: «Εντάξει ρε συ θα κάνω…έχω κάποιες, οι οικονομίες

μου όλες είναι»

Κατηγορούμενος: «Άκουσε με»

Γυναίκα: «Θα τα δώσω δεν με νοιάζει, μπρος του να είναι καλά αυτή Μαθιέ, να μη μου πάθει κάτι… »

Κατηγορούμενος: «Ναι Παναγία μου, όχι, όχι.»

Γυναίκα: «Μετά είμαι να σβήσω, δηλαδή δεν θέλω κάτι άλλο»

Κατηγορούμενος: «Όχι, όχι. Άκουσε με να δούμε τι θα κάνουμε τώρα.»

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος φέρνει στο προσκήνιο ονόματα πολιτικών των Χανίων και, λίγο πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση, παίρνει από τη γυναίκα 5.000 ευρώ, υποσχόμενος «μεσολάβηση» για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, η οποία, όπως είχε ήδη διαβεβαιώσει, είχε πιθανότητα επιτυχίας 50%.

