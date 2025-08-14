Ντοκουμέντα DEBATER: Αυτοί είναι οι δύο νεαροί που ήθελαν να κάψουν την Πάτρα – Τα ευρήματα που τους πρόδωσαν (Εικόνες)

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις νεαροί (ένας 19χρονος, ένας 27χρονος και ένας 25χρονος), που κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Πάτρα και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο 19χρονος και ο 27χρονος βρίσκονται στα χέρια των Αρχών από χθες το βράδυ, με τον πρώτο να έχει ομολογήσει και τον δεύτερο να αρνείται όσα του προσάπτονται.

Δείτε τα ντοκουμέντα του DEBATER με τους δύο νεαρούς και το εύρημα που τους “έκαψε”:

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στα Συχαινά, ο 27χρονος και ο 19χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βίντεο και μαρτυρίες, ενώ ο 19χρονος έχει ήδη ομολογήσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος ομολόγησε ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας, χωρίς να αποκαλύπτει το κίνητρο, και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στην διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή. Από το στοιχείο αυτό οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης λέγοντας ότι είχε πιει τσίπουρο, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς η σύλληψη έγινε μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, που είχε σπίρτα, αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε, όπως προέκυψε, κατά την προσέγγιση στο σημείο της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες κανείς από τους δύο δεν έχει απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Επίσης, ένα ακόμα άτομο προσήχθη σήμερα τα ξημερώματα ως ύποπτο από την περιοχή της Αρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για άτομο του αντιεξουσιαστικό χώρο, κινείτο με 4 αναπτήρες στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 25χρονος

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί και ο 25χρονος από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, που συνελήφθη χθες, με την κατηγορία του εμπρησμού στη περιοχή του Γηροκομείου, αν και ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε φωτιά.

Ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του.

Ο προσαχθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.