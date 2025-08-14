Πάτρα: Αποκλειστική φωτογραφία με τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό – Οι ύποπτες κινήσεις πριν ξεσπάσει η φωτιά κοντά στο Γηροκομείο

Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον 25χρονο, που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ο οποίος συνελήφθη για εμπρησμό την Τετάρτη στην περιοχή του γηροκομείου στην Πάτρα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER.

Ο νεαρός φαίνεται να σκύβει σε χωράφι, να περιεργάζεται το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποχώρηση του να εκδηλώνεται μία νέα εστία πυρκαγιάς, πιθανόν από τη χρήση αναπτήρα.

Από την πρώτη στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις εμπρησμού καθώς η φωτιά στην συγκεκριμένη περιοχή εκδηλώθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το κύριο μέτωπο στο οποίο επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πάτρα: 19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά

Σε ακόμα δύο συλλήψεις -συνολικά τρεις– και σε μία προσαγωγή υπόπτου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα για εμπρησμό, την ώρα που εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά, αν και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 19χρονο που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στα Συχαινά Πάτρας, που εκδηλώθηκε την Τετάρτη. Οι δύο συλληφθέντες, μαζί με τον 25χρονο που συνελήφθη χθες, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Μάλιστα, ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε και να υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου έβαλε φωτιά στα Συχαινά με αναπτήρα. Από την πλευρά του, ο 27χρονος προς το παρόν αρνείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα είδε αυτά τα δύο νεαρά άτομα την Τετάρτη, τα ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί και τότε εκείνα εξαφανίστηκαν. Όμως η γυναίκα κράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας από το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν.

Το κατήγγειλε στους αστυνομικούς και στη συνέχεια εκείνοι κατάφεραν να τους εντοπίσουν, να τους προσαγάγουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης».