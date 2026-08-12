Λατινοπούλου για την φραστική επίθεση στην Τήνο: “Μου την έπεσαν 15-20 γύφτοι και μου ζήτησαν τον λόγο γιατί τους λέω γύφτους” (βίντεο)

Ανάρτηση για την φραστική επίθεση που δέχτηκε από ομάδα Ρομά κατά την παραμονή της στην Τήνο έκανε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Όπως περιγράφει η κ. Λατινοπούλου, είχε πάει στην Τήνο με την μητέρα της για να προσκυνήσουν. Κατά την επιστροφή τους, ενώ περίμεναν στο λιμάνι το πλοίο «πλησίασαν 25-30 γύφτοι». Ένας άνδρας της είπε «δεν είμαστε όλοι εγκληματίες, μην μας βάζεις όλους στο ίδιο καζάνι».

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«Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Αν δεν κάνετε κλοπές, ληστείες, ρευματοκλοπές, αν δεν παντρεύετε τα ανήλικά κορίτσια σας, δεν απευθύνομαι σε εσάς, τέλος συζήτησης», απάντησε.

Κατά την ίδια, άρχισαν τότε να φωνάζουν και να μιλούν ο ένας πάνω στον άλλο.

Και στη συνέχεια διηγείται: «”Εσείς οι Έλληνες” μου κάνει ένας και του λέω “Εσείς δεν είστε; Ωραία, μια και βγάζετε βίντεο, βγάλτε και αυτό για να δει ο κόσμος ότι δεν θεωρείτε τους εαυτούς σας Έλληνες”. Μετά άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί και τότε σηκώθηκε ένας από αυτούς και αρχίζει τις βρισιές που είδατε στο βίντεο. Πήγε να με πλησιάσει για να με χτυπήσει, αλλά τον σταμάτησαν».

Ήλθαν μετά δύο άνδρες του Λιμενικού που κάθονταν σε κάποια απόσταση «και είπαν “μην μαλώνετε” και όπως το είπαν εξαφανίστηκαν», συνεχίζει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Επί 45 λεπτά έβριζαν και φώναζαν, αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση», προσθέτει.

Στην ανάρτησή της η κυρία Λατινοπούλου γράφει:

«Μια γύφτικη -αληθινή δυστυχώς- ιστορία.



15-20 γύφτοι μου την «έπεσαν» και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους!



Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η ΝΔ αν είσαι γύφτος, ρουβιίκωνας, φριπλαστελινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπάχαλος, λαθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουστάρεις!



Και το καλύτερο;



Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς!



Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γύφτων η Ελλάδα μας.



Δυστυχώς.»

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Το επεισόδιο

Το έντονο φραστικό επεισόδιο συνέβη στην Τήνο την περασμένη Κυριακή, όταν η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δέχθηκε λεκτικά πυρά από Ρομά. Γρήγορα, η ένταση κλιμακώθηκε και ένας άνδρας άρχισε να τη βρίζει χυδαία.

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Η ευρωβουλευτής βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της στο λιμάνι του νησιού, σε παγκάκι στον χώρο αναμονής του πλοίου.

Κάποιοι άνδρες πλησίασαν την ευρωβουλευτή για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους γιατί καταφέρεται απαξιωτικά εναντίον των Ρομά. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να της είπε πως «δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε ότι οι δηλώσεις της αφορούσαν άτομα που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά, αναφέροντας μεταξύ άλλων την κλοπή και τη ρευματοκλοπή.

Μετά την απάντηση της Λατινοπούλου, η συζήτηση πήρε έντονο χαρακτήρα και ορισμένα μέλη της ομάδας ακούγονται να προχωρούν σε χυδαίες ύβρεις εναντίον της. «Με είπες γύφτο; Πάρτο μου και γ…..», ακούγεται να της λέει ενώ συνεχίζει λέγοντας την «καρ….λα, αει στο δ….λο». Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δεν αντέδρασε στις ακραίες λεκτικές προσβολές, Κρτούσε σφιχτά τη τσάντα της και αρκέστηκε να πει «όλοι ίδιοι είστε».