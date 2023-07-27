Νέος συναγερμός για φωτιά τώρα στην Τανάγρα
Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική
Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Τανάγρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας και έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην #Τανάγρα Βοιωτίας.
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2023
Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα και 1 ελικόπτερο.
