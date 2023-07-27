Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Νέος συναγερμός για φωτιά τώρα στην Τανάγρα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:17

Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας και έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα και 1 ελικόπτερο. 

