Νέος συναγερμός για φωτιά τώρα στην Τανάγρα

Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας και έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην #Τανάγρα Βοιωτίας.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2023

Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα και 1 ελικόπτερο.

