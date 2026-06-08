Εύβοια: Φωτιά σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο δήμου (εικόνα+βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) για φωτιά μέσα σε εργοτάξιο δήμου της Εύβοιας προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Όπως μεταδίδει το eviaonline.gr, φωτιά ξέσπασε σε απορριμματοφόρο μέσα σε εργοτάξιο του δήμου Κύμης Αλιβερίου στο Αλιβέρι. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της Π.Υ. Αλιβερίου που κατάφεραν και έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες: