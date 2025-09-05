Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 21.400 παραβάσεις για μη χρήση κράνους – «Πρωταθλήτρια» η Αττική

Για ένατη εβδομάδα συνεχίστηκαν οι έλεγχοι της αστυνομίας μέσα στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» του νέου ΚΟΚ.

Κατά το χρονικό διάστημα 25/08/2025 έως 31/08/2025 πραγματοποιήθηκαν 21.421 έλεγχοι, από τους οποίους σημειώθηκαν 2.483 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 84 ήταν σε εργαζόμενους υπηρεσιών διανομής, και 450 παραβάσεις σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.160 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 84 διανομείς), 441 επιβάτες δίκυκλων, 289 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 31 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

689 στην Αττική,

396 στα Ιόνια Νησιά,

362 στη Δυτική Ελλάδα,

297 στη Θεσσαλονίκη,

250 στην Κρήτη,

188 στην Κεντρική Μακεδονία,

186 στο Νότιο Αιγαίο,

144 στην Πελοπόννησο,

103 στη Θεσσαλία,

83 στο Βόρειο Αιγαίο,

80 στην Ήπειρο,

73 στη Στερεά Ελλάδα,

68 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

14 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.