Νέο βίντεο της ΕΛΑΣ για τις τηλεφωνικές απάτες με… ραδιενέργεια: “Μένουμε ενημερωμένοι, το λέει και η κ. Χρυσούλα”

Νέο βίντεο για την προστασία από τις τηλεφωνικές απάτες με την ραδιενέργεια δημοσίευσε η ΕΛΑΣ με πρωταγωνίστρια και αυτή τη φορά την κ. Χρυσούλα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο, ένα νέο τηλεφώνημα από την «Πολιτική Προστασία» ενημερώνει την κ. Χρυσούλα, ότι στην περιοχή της εντοπίστηκε αυξημένη ραδιενέργεια, με την γιαγιά να «τρολάρει» τους απατεώνες, πάντα με το δικό της, απλό και ξεχωριστό τρόπο.

Συμβουλές ασφάλειας για υπερήλικες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μην ανοίγετε την πόρτα σας σε άγνωστα άτομα.

Ασφαλίστε καλά το σπίτι σας ιδίως όταν κοιμάστε ή όταν πρόκειται να απουσιάσετε.

Μην τοποθετείτε τα χρήματά σας σε τσέπες του παντελονιού ή εξωτερικές των ενδυμάτων σας όταν είστε σε χώρους με συνωστιμό ή χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επίσης κρατήστε την τσάντα μπροστά σας και φροντίστε να είναι κλειστή.

Μην πείθεστε εύκολα με άγνωστα άτομα που σας πλησιάζουν είτε με το πρόσχημα ευκαιριακών αγορών, είτε ως γνωστοί συγγενών σας, προφασιζόμενοι την εξόφληση χρέους, ασφαλιστήριων συμβολαίων, ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λ.π., για λογαριασμό των συγγενικών σας προσώπων.

Μην επιτρέπετε να σας προσεγγίζουν άτομα την ώρα που πραγματοποιείται συναλλαγές σε ΑΤΜ. Επίσης, μην δίνετε πληροφορίες για τον αριθμό ΡΙΝ ή για το λογαριασμό σας.

Έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα με τα οποία θα πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, στενοί συγγενείς κ.α.).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ