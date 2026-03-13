Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος ύστερα από επίθεση με μαχαίρι – Οπαδικά κίνητρα “βλέπει” η ΕΛΑΣ

Ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο με τραγική κατάληξη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι.

Ο νεαρός εντοπίστηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Πέμπτης 12/3 σοβαρά τραυματισμένος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών στην περιοχή της Καλαμαριάς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε καβγάς με άγνωστο ή αγνώστους.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα που ήταν αιμόφυρτος στον δρόμο και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 20χρονος διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εκεί, δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος νεαρός κατέληξε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται πως προηγήθηκε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Σημειώνεται πως την έρευνα για το τραγικό περιστατικό ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.